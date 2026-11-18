Ha preso il via la Settimana del Black Friday su Amazon e, tra i migliori sconti proposti dall’e-commerce, ce ne sono alcuni dedicati ai set LEGO. Qui è dove ti segnaliamo le occasioni migliori: approfittane per te o per portarti avanti con i regali in vista del Natale.

Black Friday: i migliori set LEGO in offerta

Apriamo con quello che è ormai diventato un grande classico, anche se lanciato di recente: il set del Game Boy. La versione a mattoncini della leggendaria console portatile Nintendo è protagonista di un’offerta imperdibile.

Il mastodontico modellino della Morte Nera di Star Wars non è da meno. È in promozione su Amazon, con i suoi 9.023 pezzi da assemblare rigorosamente ascoltando la marcia imperiale.

Nell’anno della consacrazione di Kimi Antonelli, per gli appassionati di Formula 1 la McLaren di Ayrton Senna è il regalo di Natale perfetto. È tra i grandi affari online in questo momento.

Vale assolutamente la pena segnalare il forte sconto sul set dedicato al pianoforte a coda. Non è mai stato così conveniente e non facciamo fatica a immaginare che possa andare sold out in fretta.

Restiamo in tema con quello decisamente più economico del giradischi con fiori. È un 3-in-1 che può essere trasformato in radio e microfono.

Un altro ottimo modellino LEGO da far trovare sotto l’albero è il bonsai. È in offerta su Amazon, bello da vedere e da esporre in sala o sulla scrivania dell’ufficio.

Doppia segnalazione per gli appassionati del grande calcio: sono in promozione i set ufficiali dedicati a Cristiano Ronaldo e a Lionel Messi. Celebrano due icone che, proprio quest’anno, hanno dato l’addio alla nazionale.

Molto bello anche quello che rappresenta il pianeta Terra e la Luna in orbita intorno al Sole. Fa parte della linea Space ed è in promozione sull’e-commerce.

Chiudiamo con lo sconto su un set DUPLO dedicato ai più piccoli, quello del Castello con Salterello.

Amazon ha dato ufficialmente il via alla Settimana del Black Friday, un lungo appuntamento con migliaia di sconti distribuiti tra tutte le principali categorie del catalogo. Le promozioni andranno avanti fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday. Non serve essere iscritti a Prime per partecipare: le offerte sono accessibili a tutti.