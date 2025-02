LEGO City Fuoristrada 4x4 è una stupenda idea regalo, oggi a 15€

Un set LEGO è sempre un’ottima idea regalo da tenere in canna per qualsiasi occasione o come oggetto da aggiungere alla propria collezione. Oggi su Amazon è in offerta speciale LEGO City Fuoristrada 4×4. Si tratta di un bellissimo set per bambini da 6 anni in su con una Jeep interamente da costruire. Adesso è tuo a soli 15,99€, invece di 19,99€.

Si tratta di un’occasione imperdibile capace di fare felici sia grandi che bambini. All’interno della scatola trovi tutto ciò che è necessario per costruire questo modello, oltre a una minifigure di avventuriero per missioni di esplorazione fuoristrada in montagna. Curato nei minimi particolari, questo playset è davvero molto bello e interessante.

Dedicato a tutti i giovani esploratori e a tutte le giovani esploratrici, il set LEGO City Fuoristrada 4×4 promette divertimento senza fine. Fin da subito saranno impegnati nella “costruzione” di questa bellissima Jeep. Poi potranno utilizzarla spaziando con la fantasia ogni volta che vogliono. Infine, potranno anche smontarla e rimontarla a piacere.

LEGO City Fuoristrada 4×4: un’idea regalo intramontabile

Il set LEGO City Fuoristrada 4×4 è una di quelle idee regalo intramontabili. Da anni i set LEGO intrattengono bambini e ragazzi di tutte le età, senza escludere anche i più grandi. Con questo giocattolo Build-and-Play creativo tutti possono vivere un’esperienza di costruzione prima di partire per l’azione off-road. Acquistalo in offerta a soli 15,99€ su Amazon.

Con questo veicolo giocattolo è possibile ruotare la presa d’aria per aprire il cofano. Inoltre, il verricello è funzionante, così da affrontare le pendenze più ripide. Tutto è pronto per equipaggiarti all’avventura con incluse scatole portaoggetti sul tetto del veicolo comprese le attrezzature.

Scaricando l’app LEGO Builder è possibile seguire i progressi di costruzione del Set LEGO City Fuoristrada 4×4 dal proprio tablet o smartphone, ingrandendo e ruotando il set in 3D. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 15,99€, invece di 19,99€. Con Amazon Prime la consegna gratuita è inclusa.