Il set LEGO della Ferrari Daytona SP3: sconto 106€

In scala 1:8, composto da un totale pari a ben 3.778 pezzi, il set LEGO 42143 Technic dedicato alla Ferrari Daytona SP3 è protagonista oggi di un forte sconto su Amazon in vista del Natale. Il prezzo crolla di 106 euro, con disponibilità immediata.

Ferrari Daytona SP3 in versione LEGO: l’offerta

Un modello da collezione, riprodotto fedelmente nei minimi dettagli, con apertura delle porte a farfalla, sterzo, motore V12, cambio sequenziale a otto velocità con palette, tetto rimovibile e ammortizzatori. A questo si aggiungono cerchi cromati, l’inconfondibile parte posteriore e le linee ricurve della carrozzeria. È stato progettato in collaborazione con la casa di Maranello. Informazioni più approfondite sono consultabili nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il set LEGO 42143 Technic: Ferrari Daytona SP3 al prezzo finale di 343,99 euro invece di 449,99 euro, approfittando dello sconto di 106 euro in corso.

È un regalo di Natale? In tal caso, segnaliamo che Amazon ha deciso di estendere il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati, fino al 31 gennaio 2023. Visita la pagina dell’iniziativa per tutti i dettagli.

