LEGO Friends: il calendario dell'avvento 2024 è già in SCONTO

Non è mai troppo presto per uno sconto sul calendario dell’avvento di LEGO. Quello del catalogo Friends per il 2024 è in offerta al -23% su Amazon, con una promozione perfetta per chi desidera portarsi avanti con i regali in vista delle festività, risparmiando. Il problema sarà uno solo: resistere e non aprirlo prima di inizio dicembre.

LEGO Friends, il calendario dell’avvento 2024 è in sconto

Può essere considerato un vero e proprio set. Include un totale pari a 272 pezzi tra i quali figurano cinque personaggi, due animali domestici e tante mini costruzioni con cui giocare in attesa del Natale. Dietro le porticine si nascondono, ad esempio, una catapulta da utilizzare per abbattere un castello di neve, biscotti da cuocere, una lettera da spedire, un albero e molto altro ancora. Trovi tutti i dettagli nella pagina dedicata all’articolo.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il calendario dell’avvento 2024 di LEGO Friends al prezzo finale di soli 20,78 euro (invece di 26,99 euro come da listino ufficiale). Lo sconto del 23% è applicato in automatico, non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire. Può essere considerata una delle prime occasioni in vista del periodo più caldo dell’anno per lo shopping online, che culminerà tra poco più di un mese con il Black Friday.

Considerando la bontà dell’offerta, non fatichiamo a immaginare che possa andare sold out molto presto: non perdere l’occasione, ordinali subito e ricevilo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari.