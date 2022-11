LEGO Harry Potter: il RARISSIMO Castello di Hogwarts torna disponibile

Fan di Harry Potter e dei LEGO? Su eBay è tornata una occasione incredibile. Non è economica, ma vale ogni singolo centesimo speso, anche perché puoi contare su un piccolo sconto. Il Castello di Hogwarts in formato LEGO è tornato disponibile per l’acquisto: la quantità è limitatissima, ti consigliamo ovviamente di approfittarne.

La vendita è gestita da “vendiloshop_IT”, rivenditore autorizzato LEGO con oltre 28.300 feedback tutti positivi. Hai la spedizione gratuita e immediata compresa con consegna con corriere espresso in 48 ore. Paghi con il metodo di pagamento che preferisci e sei protetto dalla garanzia cliente eBay.

LEGO Harry Potter: il castello di Hogwarts è un sogno che si realizza

Parliamo di un pezzo da novanta, ricercatissimo tra tutti gli appassionati di LEGO, specialmente tra i fan del maghetto più famoso del cinema e della letturatura. Il Castello di Hogwarts LEGO Harry Potter è incredibilmente dettagliato grazie ad oltre 6000 pezzi, offrendoti un’esperienza di costruzione che non dimenticherai mai.

La confezione include naturalmente accessori iconici e location tratti dalle pellicole cinematografiche come torri, torrette, sale, aule, creature, il Platano Picchiatore e la capanna di Hagrid.

Inoltre, hai anche 4 minifigure e 27 micropersonaggi, divisi tra studenti, professori, statue e persino i terrificanti Dissennatori. Definirlo il regalo perfetto per ogni fan di Harry Potter sarebbe un eufemismo.

Non perdere dunque altro tempo perché questo set è molto raro: ora puoi acquistarlo subito su eBay con un piccolo sconto rispetto al prezzo originale. Sarà un Natale indimenticabile.

