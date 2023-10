Set LEGO in super sconto con il coupon di Amazon

Non per mettere pressione, ma nonostante il meteo fuori dalla finestra, mancano 67 giorni a Natale. Uno spunto utile a chi vuol iniziare a portarsi avanti con i regali (anche per se stesso) è quello che porta agli sconti sullo store ufficiale LEGO su Amazon.

I migliori sconti di oggi per i set LEGO

Partiamo da quello che è ormai un classico intramontabile: Albero Bonsai a soli 35,69 euro con il coupon -15% da attivare nella scheda del prodotto. Sapevi che le foglie rosa in realtà non sono… foglie? Dai un’occhiata alle immagini nella scheda del prodotto.

Pronti per un’avventura ai confini della galassia con il Millennium Falcon di Star Wars? Il set con ben sette personaggi è in sconto a 132,92 euro invece di 169,99 euro come da listino.

Per gli appassionati di supereroi c’è l’action figure a mattoncini di Miles Morales. Anche in questo caso per approfittare dell’offerta è necessario attivare il coupon che porta il prezzo a 23,80 euro.

Niente coupon, ma uno sconto di 50 euro sul listino per la Ferrari Dayton SP3 da esporre con orgoglio. Un’idea da regalare (o regalarsi) in vista delle festività.

La bellissima cinepresa omaggio a Walt Disney, tra i più regalati, è in sconto del 5% rispetto al listino.

E, visto che abbiamo aperto citando il Natale, ecco il calendario dell’avvento della linea City, con 24 regali inclusi. È in sconto al prezzo finale di 21,52 euro.

L’elenco delle offerte proposte da LEGO cambia di continuo: per conoscere quello aggiornato non devi far altro che visitare lo store ufficiale su Amazon.

