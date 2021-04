Annunciata in via ufficiale da Lenovo la versione potenziata del proprio strumento SaaS, basato sul cloud, per la gestione dei dispositivi IT: si tratta di Device Intelligence Plus, pensato dal gruppo per ampliare l’offerta nell’ambito della Digital Experience Monitoring (DEM). La fase di sviluppo è stata condotta in partnership con Lakeside Software.

La soluzione Lenovo per la gestione del parco PC

È progettato in modo specifico per soddisfare le esigenze manifestate dai clienti, rispondendo a criteri di flessibilità e con un’attenzione particolare all’analisi predittiva con una visione ancora più dettagliata dei dispositivi installati e funzionalità inedite implementate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni del business.

Raccoglie 10.000 data point ogni 15 secondi da ciascun dispositivo, monitorando in tempo reale milioni di data point aggregati provenienti dall’intero parco installato, senza alcun compromesso in termini di sicurezza e protezione dei dati sensibili. Questo permette di generare un rapporto sullo stato di salute dei dispositivi, portando alla luce eventuali problemi e le loro cause, quantificando inoltre i potenziali impatti sulla produttività degli utenti finali e aiutando così a prendere decisioni informate.

Il motore di analisi predittiva della soluzione applica modelli di intelligenza artificiale basati su machine learning e deep learning per analizzare l’ambiente IT delle aziende e prevedere le più comuni problematiche d’uso, i blue screen ad esempio, malfunzionamenti dell’hardware, ad esempio i drive HDD/SSD o le batterie, e le applicazioni che possono determinare un degrado delle prestazioni. Con di modelli più sofisticati e della quantità di dati elaborati, la tecnologia impara e acquisisce intelligenza nel tempo, prevedendo le problematiche con maggiore previsione.

Queste le principali funzionalità offerte.

Monitoraggio e valutazione per milioni di data point attraverso sensori che operano in tempo reale per valutare lo stato di salute del parco installato e gli impatti sulla produttività.

Previsione e prevenzione, attraverso l’ottimizzazione del supporto e l’incremento della produttività dei dipendenti.

Analisi e risoluzione, migrando rapidamente i problemi e migliorando le tempistiche medie di risoluzione dei problemi.

Ottimizzazione e miglioramento per mantenere i parchi installati al massimo delle prestazioni e migliorare l’esperienza d’uso dei dipendenti con tecnologie che rispondono alle effettive esigenze dei business.

La disponibilità di Lenovo Device Intelligence Plus è prevista disponibile entro il mese di aprile in 44 mercati, Italia inclusa. Per le quotazioni delle licenze d’uso far riferimento al sito ufficiale.