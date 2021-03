Ha fatto il suo debutto su Microsoft Store (link per il download a fondo articolo) l’applicazione Lenovo Smart Appearance per Windows 10: un software dedicato a chi trascorre buona parte delle sue giornate in riunione da remoto o in videoconferenza, pratica ormai comune nell’era dello smart working.

L’app di Lenovo che ti prepara alle videoconferenze

Al momento il software risulta compatibile solo con alcuni modelli della gamma ThinkBook. Di cosa si occupa? Come si può vedere nello screenshot qui sotto di ottimizzare quanto inquadrato dalla webcam intervenendo su dettagli come le imperfezioni della pelle, la grandezza degli occhi e la loro distanza, addirittura l’ampiezza della fronte. Questa la descrizione fornita.

Lenovo Smart Appearance ti aiuta a migliorare gli effetti della videocamera, soprattutto per le conferenze. Offre molte funzioni come la configurazione intelligente delle caratteristiche facciali, la sfocatura dello sfondo e altri effetti in scenari che utilizzano la videocamera.

Tra le funzionalità non manca nemmeno quella per la sfocatura dello sfondo, così da celare cosa si trova alle spalle prima di collegarsi, una caratteristica comunque già implementata di default in servizi come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

Nella parte inferiore dell’immagine è possibile vedere come il programma consenta di salvare alcuni preset per caricarli poi all’occorrenza. Al momento non sappiamo se e quando il download (poco più di 60 MB) sarà consentito su dispositivi di altri brand.