Presentato a fine settembre, Lenovo ThinkPad X1 Nano fa oggi il suo debutto ufficiale nel nostro paese. Il produttore lo definisce “il più leggero ThinkPad di sempre” grazie al suo peso ridotto a soli 907 grammi. È anche il primo dispositivo della gamma basato sulla piattaforma Intel Evo e con processori Intel Core di undicesima generazione.

Lenovo ThinkPad X1 Nano: caratteristiche e prezzo

Dando uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche si trovano display Dolby Vision 2K da 13 pollici con form factor 16:10, i già citati processori fino a Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, connettività 5G opzionale, WiFi 6, supporto alla tecnologia Thunderbolt 4 in grado di gestire con un unico cavo una connessione veloce per alimentazione, monitor e trasferimento dati, funzionalità di sicurezza ThinkShield AI e biometriche come riconoscimento vocale, rilevamento della presenza umana e lettura delle impronte digital, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e quattro microfoni. Lato software l’acquirente ha modo di scegliere tra il sistema operativo Windows 10 Pro e Ubuntu Linux.

Anche in questo caso, come per tutti i prodotti della famiglia Think, Lenovo prevede una versione aziendale dell’applicazione Vantage che semplifica l’aggiornamento delle impostazioni hardware e offre anche controlli specifici per gli amministratori IT incaricati di gestire il parco macchine.

Infine il prezzo: l’edizione WiFi di ThinkPad X1 Nano è già disponibile a 1.849 euro + IVA, quella LTE a 2.069 euro + IVA e la variante con connettività 5G (in arrivo a marzo) costerà 2.549 euro + IVA.

Insieme al dispositivo debutta in Italia anche CO2 Offset Services (incluso con l’acquisto), servizio fornito da Lenovo che permette alle aziende di compensare le emissioni di carbonio legate a produzione, consegna e utilizzo dei prodotti della gamma Think per un periodo di utilizzo stimato in fino a cinque anni. Il quantitativo è compensato attraverso l’adesione a iniziative di diversi partner con la supervisione delle Nazioni Unite e di ClimeCo.