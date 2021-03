In occasione dell’evento Embedded World 2021 andato in scena per ovvi motivi in una versione esclusivamente digitale, Lenovo ha annunciato due nuovi dispositivi della gamma ThinkEdge destinati al mercato dell’Edge Computing. Sono stati progettati per risultare compatti, robusti e con una potenza di calcolo sufficiente per soddisfare le esigenze delle imprese in termini di elaborazione, sicurezza e scalabilità.

Edge Computing: Lenovo presenta ThinkEdge SE30 e SE50

Il primo dei due prende il nome di ThinkEdge SE30 ed è pensato per postazioni come chioschi e bancomat nell’ambito del cosiddetto Smart Retail nonché per le linee di produzione automatizzate nel manifatturiero e per il monitoraggio dei dispositivi medicali. Queste le caratteristiche: processori Intel Core i5 vPro di undicesima generazione per il calcolo industriale, fino a 16 GB di memoria e 1 TB di storage, raffreddamento senza ventole e gamma di temperature di funzionamenti fra -20° e 60° C, moduli 4G e 5G (quest’ultimo arriverà più avanti).

C’è poi ThinkEdge SE50 ideato per l’analisi in tempo reale dei dati provenienti dai dispositivi IoT. È in grado tra le altre cose di filtrare e inoltrare le informazioni attraverso la WAN al cloud o al data center. Beneficia inoltre di un software ottimizzato che sfrutta il toolkit OpenVINO. In dotazione processori Intel Core i5 o i7 vPro di undicesima generazione per il calcolo industriale, 32 GB di memoria e fino a 2 TB di storage, raffreddamento senza ventole e gamma di temperature di funzionamenti fra 0° e 50° Celsius, certificazione IP50, chassis da due litri con una completa gamma di I/O industriali.

Entrambi saranno disponibili in mercati selezionati a partire da metà 2021. I prezzi non sono stati resi noti. Concludiamo con il commento sull’ambito Edge Computing di Jon Pershke, Vicepresident of Strategy and Emerging Business per Lenovo Intelligent Devices Group.