Lenovo annuncia i nuovi Tab P12 e Tab M10 5G

Il produttore cinese ha annunciato due nuovi tablet per studio e tempo libero. Il Lenovo Tab P12 è il modello di punta che include tastiera e stilo. Il Lenovo Tab M10 5G è un dispositivo più economico, ma offre la connettività 5G. Il primo può essere già acquistato in Italia, mentre il secondo arriverà nel mese di agosto.

Lenovo Tab P12: specifiche e prezzo

Il Lenovo Tab P12 è un tablet per il “back-to-school”, in quanto può essere utilizzato per lo studio al posto di un notebook. Ha uno schermo da 12,7 pollici con risoluzione 3K (2944×1840 pixel) e integra il processore MediaTek Dimensity 7050, 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD.

La dotazione hardware comprende anche le fotocamere posteriore e frontale da 13 e 8 megapixel, quattro altoparlanti JBL con supporto Dolby Atmos, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, porta USB Type-C e batteria da 10.200 mAh che offre un’autonomia fino a 10 ore di riproduzione video.

Il sistema operativo è Android 13. Sono garantiti upgrade per due anni (quindi fino ad Android 15) e patch di sicurezza per quattro anni. Il prezzo base del tablet con stilo Pen Plus è 449,00 euro, mentre il kit completo di stilo e tastiera costa 589,00 euro.

Lenovo Tab M10 5G: specifiche e prezzo

Il Lenovo Tab M10 5G ha invece uno schermo da 10,61 pollici (2000×1200 pixel e 90 Hz). La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 695, 4/6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel, due altoparlanti con supporto Dolby Atmos, jack audio, moduli Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e 5G, porta USB Type-C e batteria da 7.700 mAh con autonomia fino a 12 ore di riproduzione video.

Il sistema operativo è Android 13. Sono garantiti upgrade per un anno (quindi fino ad Android 14) e patch di sicurezza per 3,5 anni. Il prezzo base del tablet è 399,00 euro. La stilo Pen Plus è opzionale.