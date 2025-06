Lenovo Chromebook Plus con AI disponibile in Italia

Arriva in Italia un altro notebook con intelligenza artificiale integrata. Non è un Copilot+ PC con Windows 11 24H2, ma potrebbe dare filo da torcere ai concorrenti. Si tratta del Lenovo Chromebook Plus da 14 pollici che offre in esclusiva agli utenti alcune nuove funzionalità sviluppate da Google e basate su Gemini.

Lenovo Chromebook Plus: specifiche e prezzo

Il Lenovo Chromebook Plus si colloca al top dell’offerta di notebook con sistema operativo ChromeOS. La versione venduta in Italia ha uno schermo OLED touch da 14 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e certificazione HDR 500 True Black.

È il primo Chromebook con processore MediaTek Kompanio Ultra 910. Al suo interno c’è una NPU (Neural Processing Unit) in grado di eseguire le funzionalità AI direttamente sul dispositivo, grazie alle elevate prestazioni (fino a 50 trilioni di operazioni al secondo), simili a quelle dei Copilot+ PC con chip AMD, Intel e Qualcomm.

La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM LPDDR5X, 256 GB di storage UFS 4.0, webcam da 5 megapixel, quattro altoparlanti da 2 Watt, audio Dolby Atmos, jack audio, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali e batteria da 60 Wh con ricarica rapida che offre un’autonomia fino a 17 ore.

Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS. Oltre a quelle che saranno disponibili per tutti i Chomebook Plus, il notebook di Lenovo offre due funzionalità AI esclusive. Gli utenti possono effettuare l’editing delle immagini direttamente nell’app Galleria. È possibile inoltre utilizzare il raggruppamento automatico di schede e documenti in categorie.

Il prezzo di listino del Lenovo Chromebook Plus è 649,00 euro. Al momento è possibile acquistare il dispositivo sul sito ufficiale a 599,00 euro.