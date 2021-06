Lenovo display, 27 pollici di sconti e asimmetrie

Asimmetria come originalità, essenzialità come approccio, leggerezza come impronta: il monitor Lenovo Q27q-1L è un 27 pollici che si distingue dalla massa non solo per la qualità del display, ma anche per un iconico profilo che lo trasforma seduta stante in un vero e proprio oggetto di design al centro della propria scrivania.

Lenovo Q27q-1L

Lo sconto di queste ore, invece, lo trasforma in un'occasione per chiunque stia cercando il miglior compagno di lavoro per i mesi a venire: -17% per alcune ore, passando da 299 a 249 euro (50 euro netti di sconto).

Complessivamente si tratta di un display con diagonale da 27″, QHD con risoluzione 2560 x 1440, tempo di risposta da 4ms e frequenza di aggiornamento pari a 75Hz. Ha una inclinazione regolabile tra -5° e 22°, il tutto facendo leva sullo speciale braccio laterale che dona l'impressione visiva di un display sospeso nell'aria rispetto alla propria base argentata. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo dispositivo, configurando così la migliore delle opportunità per chi sta cercando un display di qualità senza rinunciare né alla pulizia del design, né al risparmio.