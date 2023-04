Lenovo IdeaCentre 3: PC con Ryzen 5, 8GB RAM e SSD 512GB in sconto

Anche se per praticità e comodità ormai si tendono a preferire laptop e tablet, sono in molti che ancora si affidano ai tradizionali PC Desktop, specie nella necessità di coprire una postazione casalinga o da ufficio.

Se sei tra questi ti segnaliamo questa interessantissima offerta su Amazon dove puoi acquistare il Lenovo IdeaCentre 3 con processore AMD Ryzen a soli 499 euro invece di 599 euro. Con la spedizione Prime lo riceverai subitissimo.

PC Desktop Lenovo IdeaCentre 3 in offerta: la scheda tecnica

Lenovo IdeaCentre 3 è un PC desktop compatto e dal design raffinato, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della casa o dell’ufficio. Offre le straordinarie prestazioni dei processori AMD Ryzen, che garantiscono fluidità e reattività in ogni situazione. Il modello in offerta ha un processore AMD Ryzen 5 3500U con 4 core e 8 thread, che raggiunge una frequenza massima di 3,7 GHz.

Il processore è affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un SSD da 512 GB, per non avere problemi di spazio e multitasking. Lo storage SSD offre una velocità di avvio e di caricamento dei programmi molto superiore rispetto ai tradizionali hard disk. Inoltre, il PC ha anche un lettore/masterizzatore DVD±RW integrato, per riprodurre o masterizzare i tuoi dischi preferiti.

Non manca ricca dotazione di porte e connessioni, per collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori. Sul retro trovi una porta HDMI, una VGA, quattro USB 3.1, una Ethernet e un jack audio. Sul fronte trovi invece una USB 3.1 con ricarica rapida, una USB-C e un lettore di schede SD. Il PC supporta anche il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0, per una connettività wireless veloce e stabile.

Lenovo IdeaCentre 3 viene fornito con il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, che offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, oltre a numerose funzionalità e applicazioni integrate. Nella confezione hai anche una tastiera e un mouse USB neri.

Ad un prezzo ridicolo puoi scoprire insomma un PC desktop completo e affidabile: oggi puoi averlo a soli 499 euro invece di 599 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.