-300€ su Lenovo IdeaCentre AIO 3: il PC all-in-one

Bello da vedere con la sua scocca nera e i bordi sottili intorno al pannello, potente e reattivo da utilizzare: Lenovo IdeaCentre AIO 3 può rivelarsi la scelta giusta in vista del rientro a scuola e della ripresa dell’attività lavorativa. Oggi, il PC all-in-one proposto dal brand leader del mercato, è in sconto di ben 300 euro. A proporre l’offerta è Amazon, che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Home con licenza ufficiale per ricevere subito tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft.

Lenovo IdeaCentre AIO 3: PC all-in-one a -300€

L’intero comparto hardware è nascosto dentro al display Full HD da 27 pollici, così da ridurre al minimo indispensabile l’ingombro sulla scrivania. Ecco le specifiche tecniche in dotazione: processore AMD Ryzen 5 7530U con chip grafico integrato, 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti, webcam con microfono, lettore e masterizzatore CD/DVD. L’offerta include mouse e tastiera. Per altre informazioni consultare la descrizione completa.

Sul retro dello schermo trovano posto alcune porte di connessione ovvero quattro USB Type-A, lo slot Ethernet e quello HDMI. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

La promozione di oggi permette di risparmiare 300 euro per l’acquisto di Lenovo IdeaCentre AIO 3 nella configurazione appena descritta: è disponibile al prezzo finale di 699 euro invece di 999 euro come da listino. Il fatto che sia il modello di maggior successo della categoria sull’e-commerce è testimonianza della sua qualità in termini di design e prestazioni.

Segnaliamo infine la possibilità di contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio entro pochi giorni senza alcuna spesa aggiuntiva. Scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà molto presto direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.