Lenovo IdeaPad 1: notebook leggerissimo in OFFERTA su Amazon (-8%)

Lenovo IdeaPad 1 è la classica scelta ideale per coloro che si muovono spesso e hanno bisogno di un PC portatile veloce, performante e che sia anche leggero e facile da usare in giro. In questo senso è ottimo anche per l’università, per cui puoi pensarci visto il prezzo in offerta su Amazon che ti permette di acquistarlo a 229 euro.

Lenovo IdeaPad 1: la scheda tecnica del notebook

Iniziamo con ciò che vedi: lo splendido display da 15.6″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS del Lenovo IdeaPad 1 offre un’esperienza visiva straordinaria. Che tu stia guardando film, lavorando su progetti o navigando sul web, ogni immagine sarà nitida, dettagliata e con colori vibranti. La luminosità di 220 nits garantisce una visualizzazione chiara anche in ambienti ben illuminati.

Il Lenovo IdeaPad 1 è dotato di un storage da 128 GB SSD, che significa che avrai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per i tuoi documenti, foto, video e altro ancora. L’SSD offre anche velocità di accesso ai dati incredibilmente rapide, in modo da poter accedere ai tuoi file senza attese fastidiose.

Sotto il cofano, il Lenovo IdeaPad 1 è alimentato da un processore Intel Celeron N4020, che offre buone prestazioni per sessioni di lavoro o studio intense. Con 2 core e 2 thread, operando a frequenze da 1.1GHz a 2.8GHz e 4MB di cache, questo processore gestisce senza sforzo le tue attività quotidiane.

La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600 garantisce una qualità visiva eccezionale in ogni circostanza. Che tu stia guardando video, sfogliando foto o lavorando su progetti grafici, sarai impressionato dalla resa visiva di questo notebook.

Con 4GB di RAM DDR4-2400 saldati sulla scheda madre, non dovrai preoccuparti di nulla mentre lavori. La RAM sufficiente garantisce un multitasking fluido, consentendoti di passare facilmente tra le applicazioni senza rallentamenti.

Il Lenovo IdeaPad 1 è un notebook eccezionale che offre un mix perfetto di prestazioni, design elegante e valore eccezionale. Approfitta dell’offerta su Amazon e portalo a casa a soli 229 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.