Lenovo IdeaPad 1: il notebook per TUTTI a soli 249€

Oggi, in offerta speciale su Amazon, acquisti il Lenovo IdeaPad 1. Si tratta di un notebook adatto a tutti grazie alle sue caratteristiche universali e al suo prezzo super competitivo. Mettilo in carrello a soli 249 euro, invece di 329 euro. La tua iscrizione a Prime ti premia perché, oltre a un risparmio di ben 80 euro, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Ottimo anche come idea regalo.

Lenovo IdeaPad 1: perfetto per tutte le necessità e le tasche

Con il Notebook Lenovo IdeaPad 1 ti assicuri un ottimo compagno di avventure. Che sia lavoro, scuola o intrattenimento è sempre pronto a soddisfare le tue necessità. Dotato di 4GB di RAM, 128GB di SSD, processore Intel Celeron N4020 e Scheda Grafica Integrata, ha proprio tutto quello che ti serve. Leggero, pratico e versatile, è l’ideale anche in viaggio. Con Windows 11 preinstallato e 1 anno di Microsoft 365 Personal è ready to work.

Acquistalo subito a soli 249 euro, invece di 329 euro. Questa offerta speciale è per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

