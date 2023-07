Lenovo IdeaPad 1, Prime Day: il portatile per eccellenza a soli 219€

Il Prime Day ha sfornato un’altra offerta sensazionale dedicata a tutti coloro che sono alla ricerca di un notebook estremamente portatile. Metti a fuoco questa promozione incredibile e sii veloce per aggiudicartela prima che termini in sold out. Oggi acquisti il Lenovo IdeaPad 1 a soli 219 euro, invece di 349 euro. Risparmia 130 euro grazie a questo acquisto! Tra l’altro hai anche la consegna gratuita se sei un cliente Prime.

Il suo punto di forza è la scocca leggera e compatta che, nonostante le dimensioni ridotte, offre una dotazione di tutto rispetto. Il processore Intel Celeron N4120 di dodicesima generazione fa un lavoro magnifico alzando il livello dei laptop economici. Molto più di un entry level, questa è la soluzione perfetta per avere un dispositivo Windows 11 da portare sempre con sé per lavoro e studio.

Lenovo IdeaPad 1: caratteristiche interessanti a prezzo da outlet

Con un prezzo da outlet oggi acquisti il Lenovo IdeaPad 1 a soli 219 euro grazie al Prime Day. Svolgi le tue attività comodamente da un display Full HD da 14 pollici e pannello IPS che garantisce una visione identica delle immagini da qualunque angolazione. Con 4GB di RAM e 128GB di ROM hai quanto basta per utilizzarlo fluidamente per le tue attività. La scheda video integrata garantisce immagini di qualità.

Mettilo subito nel carrello a soli 219 euro, invece di 349 euro. Risparmi 130 euro se sei un cliente Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.