Lenovo IdeaPad 3: 100€ di risparmio per la versione con Intel i5 e 8/512GB

Se state cercando un laptop affidabile per l’università o per gestire rapidamente le vostre attività lavorative, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon riguardante il Lenovo IdeaPad 3. Questo portatile, che di solito si trova a 599 euro, è ora disponibile a soli 499 euro grazie a uno sconto esclusivo del 17%, rendendolo l’opzione più conveniente di sempre per questa configurazione.

Lenovo IdeaPad 3: prestazioni e caratteristiche

Il Lenovo IdeaPad 3 offre un display da 15.6″ FullHD IPS con una risoluzione di 1920×1080, una luminosità massima di 300 nits e un trattamento anti-riflesso, assicurando una visione chiara e confortevole in qualsiasi ambiente. Dotato di un processore Intel Core i5-1235U, questo laptop garantisce prestazioni affidabili per qualsiasi attività.

La memoria di storage da 512GB, fornita da un M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, offre ampio spazio per archiviare documenti e file in modo veloce e sicuro, mentre i 8GB di RAM assicurano una fluidità ottimale durante l’utilizzo quotidiano.

Con la scheda grafica integrata Intel Iris Xe e il sistema operativo Windows 11, potrete godere di un’esperienza visiva e operativa superiore. Altre caratteristiche degne di nota includono l’otturatore fisico per la webcam, il sensore di impronte digitali per un accesso sicuro e il supporto per il Wi-Fi 6 ultraveloce.

Approfittate subito di questa incredibile offerta su Amazon e acquistate il vostro Lenovo IdeaPad 3 a soli 499 euro anziché 599 euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia per i membri Prime, e potete anche optare per il pagamento a rate tramite Cofidis. Non lasciatevi scappare questa occasione!