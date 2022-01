Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: la massima affidabilità in sconto

Se sei alla ricerca di un computer portatile, ma che costi davvero poco, abbiamo un’offerta davvero interessante da proporti. Si tratta del Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, un laptop essenziale, ma che svolge egregiamente i lavori per cui è stato concepito, perfetto sia per il lavoro che per lo studio e l’intrattenimento oggi a soli 295 euro su Amazon.

PC portatile Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: caratteristiche tecniche

Uno dei maggiori vantaggi dei Chromebook riguarda la sicurezza, trattandosi di un sistema operativo quasi esente da qualsiasi tipo di virus. Questo garantisce non solo l’affidabilità per i dati dell’utente, ma anche una fluidità e una rapidità costante nel tempo del sistema. In questo caso il design è anche particolarmente curato, con una struttura in metallo che garantisce robustezza e leggerezza. Il display proposto da Lenovo è un’eccellente 15,6 pollici con risoluzione Full HD che, nonostante le cornici sottili, non rinuncia alla presenza della webcam con microfono in quella superiore. Ottima la tastiera full size che include il tastierino numerico e con layout in italiano. Altrettanto comodo il touchpad sufficientemente ampio per una confortevole gestione del puntatore.

A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron N4500 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione. Si tratta, chiaramente, di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale. Tuttavia, è più che sufficiente per gestire le piccole attività quotidiane, dalla gestione dei documenti alla navigazione, passando per l’intrattenimento. Nel complesso, un computer che fa dell’utilità il suo punto di forza, decisamente pratico da portare sempre con sé e, soprattutto, affidabile. A meno di 300 euro è probabilmente la migliore scelta disponibile se vuoi una soluzione pratica, efficiente ed economica.

Grazie allo sconto dell’8%, puoi acquistare il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a soli 295 euro su Amazon per un risparmio di 26 euro sul prezzo di listino.