Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: qualità/prezzo imbattibile a 285 euro

Se stai cercando un computer portatile accessibile, ma adatto alle attività quotidiane, rivolgersi ad un Chromebook potrebbe essere la soluzione ideale. Come il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook che offre tutto il necessario per studiare e lavorare in mobilità, oggi disponibile al minimo storico di soli 285 euro su Amazon. Inoltre, puoi utilizzare la Carta del Docente per il pagamento che coprirà l’intero importo.

Portatile Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: caratteristiche tecniche

La proposta di Lenovo è un tradizionale ultrabook dal design piuttosto sottile, con uno chassis realizzato completamente in metallo. Nella parte superiore ospita un display da 15,6 pollici IPS con risoluzione Full HD capace di garantire una qualità visiva a dir poco eccellente per la fascia di prezzo. Le cerniere, inoltre, consentono di ruotare il display di 180 gradi, comodo per condividere i contenuti o per eventuali presentazioni. Davvero ottima la tastiera full-size compatta, ma che riesce ad includere perfino il tastierino numerico. Una soluzione votata al confort che garantisce una digitazione veloce e comoda. Non da meno il touchpad che offre un’area più che sufficiente per una gestione precisa del puntatore.

All’interno ospita un processore Intel Celeron N4500 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione dei dati. Non manca, però, un comodo slot per microSD che consente di espandere la memoria in maniera semplice e accessibile. Per la connessione delle periferiche esterne come hard disk o SSD portatili, sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità. È presente anche un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor così da poter gestire al meglio il multitasking con un’area di lavoro più ampia. Per la ricarica utilizza la porta USB Type-C, in questo caso full-function, che consente di collegare un pratico HUB per espandere sensibilmente la connettività, mantenendo la ricarica, attraverso una singola porta. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi 6 che il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 28%, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è disponibile su Amazon per soli 285,62 euro per un risparmio di oltre 110 euro sul prezzo di listino.

