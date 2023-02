Lenovo IdeaPad 3: il tuo fantastico notebook a soli 239€

Vuoi un notebook efficiente senza dover per forza spendere una fortuna? La risposta a questa necessità è Lenovo IdeaPad 3 15IGL05. Il tuo fantastico laptop ti sta aspettando su Amazon a un prezzo sorprendente. Acquistalo ora a soli 239 euro, invece di 349 euro.

Il processore Intel Celeron N4020 garantisce prestazioni interessanti. Adatto a tutti gli usi, ti terrà compagnia durante il tuo intrattenimento, ma si rivelerà particolarmente utile per lavoro, studio e produttività. Pesa solo 1,7 Kg, perciò puoi portarlo sempre con te.

Preinstallato trovi l’ottimo Windows 11 per iniziare subito a utilizzarlo alla grande. La potente batteria ti assicura una durata semplicemente fantastica. Inoltre, il display da 15,6 pollici Full HD offre immagini sempre dettagliate e colori brillanti.

Lenovo IdeaPad 3: una soluzione economica per avere un ottimo laptop

Lenovo IdeaPad 3 è la soluzione perfetta per ottenere un laptop prestante, ma allo stesso tempo economico. Il suo design è davvero grazioso. Le sue linee moderne lo rendono particolarmente bello da vedere e i materiali premium garantiscono la sua resistenza.

Il suo disco SSD assicura un’accensione immediata per un accesso veloce a tutte le funzionalità. Potrai utilizzare tutti i programmi che vuoi. Ottieni immagini di alta qualità grazie alla scheda grafica integrata Intel UHD Graphics.

Mettilo in carrello a soli 239 euro, invece di 349 euro.

