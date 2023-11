Lenovo IdeaPad 3: il Chromebook in OTTIMO SCONTO Black Friday

Le offerte Black Friday di Amazon premiano chi sta cercando un nuovo laptop veloce e leggero da usare per il lavoro o l’università. Parliamo del Chromebook Lenovo IdeaPad 3 che puoi fare tuo a soli 199,99 euro invece di 349.

Lenovo IdeaPad 3: le caratteristiche del Chromebook

Il Lenovo IdeaPad 3 vanta un display da 15.6″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS da 220nits. Godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, offrendoti un’esperienza visiva straordinaria per il lavoro e il tempo libero.

Equipaggiato con il processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3), il Lenovo IdeaPad 3 offre prestazioni ottimali su un notebook sottile e leggero. Sarai in grado di gestire le tue attività quotidiane con facilità, garantendo efficienza e reattività.

Con uno storage da 64GB eMMC 5.1, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare documenti di lavoro e file multimediali in modo veloce e sicuro. La RAM da 4GB Soldered LPDDR4x-2933 assicura fluidità durante lunghe sessioni di lavoro. Passa da un’attività all’altra senza intoppi e sfrutta appieno le potenzialità del tuo Chromebook.

Acquistando il Lenovo IdeaPad 3 durante il Black Friday e registrandoti su Google One, riceverai gratuitamente 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per un anno. Approfitta di questo vantaggio per archiviare i tuoi file e le tue foto senza preoccupazioni.

I Chromebook, come il Lenovo IdeaPad 3, offrono un’esperienza utente fluida, avvio rapido e sicurezza integrata. Grazie al sistema operativo Chrome OS, godrai di aggiornamenti automatici e accesso al vasto ecosistema di app Android.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e porta a casa il Lenovo IdeaPad 3 a soli 199 euro. Rinnova il tuo modo di lavorare e divertirti con uno dei migliori Chromebook sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.