Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 al suo prezzo minimo

L’aggiornamento dei listini in corso su Amazon ha portato Lenovo IdeaPad 3 al suo prezzo minimo storico da quando si trova sull’e-commerce. Il notebook ha tutto ciò che occorre per gestire in modo ottimale la produttività quotidiana, risultando adatto anche per lo studio e l’intrattenimento. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, per mettere sulla scrivania un portatile affidabile e dalle prestazioni elevate.

Amazon ha tagliato il prezzo di Lenovo IdeaPad 3

Quali sono le specifiche tecniche integrate? Ecco le più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i7-1165G7, chip grafico Intel Iris Xe , 8 GB di RAM, SSD PCIe NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6, Bluetooth, webcam con tappo di copertura per la privacy, altoparlanti e autonomia elevata. Per saperne di più è possibile consultare la descrizione completa.

Queste le porte in dotazione: una USB 2.0, una USB 3.2 Gen 1, una USB-C 3.2 Gen 1, uscita HDMI 1.4b, lettore SD e jack audio combo. Per quanto riguarda il software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Il design è quello visibile in queste immagini, compatto ed elegante. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi c’è la possibilità di acquistare Lenovo IdeaPad 3 nella configurazione appena descritta e nella colorazione Abyss Blue al prezzo finale di 649 euro, il più basso da quando il portatile è arrivato nel catalogo dell’e-commerce.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione. Inoltre, si può contare sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratuita in pochi giorni. Arriverà a stretto giro a casa di chi effettua subito l’ordine, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.