Lenovo IdeaPad 3: perfetto per utilizzo quotidiano (-100€)

Se sei alla ricerca di un laptop da portare in università o per sbrigare del lavoro di ufficio ti informo di un dettaglio: non devi cercare l'ultimo modello disponibile sul mercato. Di computer ne esistono a bizzeffe ed ognuno è pensato per un'esigenza differente. Per un utilizzo quotidiano, Lenovo IdeaPad 3 è più che perfetto e ti costa persino pochissimo.

Attualmente è in promozione su Amazon a soli 248,99€, prezzo è un vero favore dato che ti fa risparmiare fino a 100 euro sul prezzo di listino.

Se sei interessato puoi pagarlo anche con finanziamento a Tasso Zero. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Lenovo IdeaPad 3: un Chromebook ottimo

Con le sue cornici ultra innovative questo laptop lo giri e rigiri come vuoi. Ha un'apertura di 180° invidiabile che apporta della comodità aggiuntiva nella tua vita di tutti i giorni. Disponibile in colorazione Abyss Blue si distingue persino dalla massa.

Ha un display da 14 pollici su cui puoi aprire documenti, scorrere pagine web e gustarti contenuti WEB senza alcun problema. La risoluzione è HD quindi non gli si può dire nulla. Inoltre nella parte superiore è integrata una comoda webcam con cui intrattieni videochiamate senza difficoltà.

Monta un processore Intel, 8 GB di RAM e un sistema Chrome OS. Grazie alla presenza del Google Store scarichi tutte le applicazioni che ti servono senza battere ciglio.

Degna di nota anche la batteria che vanta una buona autonomia.

Acquista subito il tuo Lenovo ideaPad 3 su Amazon a soli 248,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Le spedizioni sono gratuite sia se sei abbonato Prime che cliente standard.

Ps: per pagarlo con finanziamento scegli Cofidis come modalità di pagamento.