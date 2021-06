Lenovo IdeaPad 5: notebook 14" con Ryzen 5 in offerta (-100€)

Il notebook Lenovo IdeaPad torna in offerta su Amazon a 599€, lo sconto del 14% corrisponde ad un risparmio di ben 10 euro rispetto al prezzo solito.

Questo modello Lenovo propone un design moderno ed elegante, con un'ottima qualità costruttiva e scocca in alluminio. Le cornici sottili del display lasciano spazio ad un pannello IPS da 14 pollici in risoluzione FullHD 1080P, con una luminosità massima di 300nits.

Lenovo IdeaPad 5 affida la potenza di calcolo ad un processore AMD Ryzen 5 5500U di ultima generazione, in accoppiata con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su dico SSD M.2. L'elaborazione grafica è affidata ad una GPU integrata AMD Radeon RX Vega 7, abbastanza potente per consentire quasi ogni tipo di lavoro, è possibile anche giocare ai titoli meno esigenti mantenendo un buon frame rate. È scontato segnalare che non si tratta di un PC pensato per il gaming, ma questa configurazione rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo.

Oggi è possibile acqustare il Lenovo IdeaPad con Ryzen 5 5500U e SSD da 256GB in offerta su Amazon a 599€, un risparmio di 100 euro per un dispositivo dalle ottime prestazioni. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.