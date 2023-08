Lenovo IdeaPad 5 Pro: Intel i5 e 16/1000GB a 150€ in meno!

Un ottimo laptop per la produttività quotidiana, a casa in smart working oppure in ufficio e in mobilità, adatto anche alla riproduzione dei contenuti multimediali e alla navigazione oltre che al gaming di alto livello. Stiamo parlando del Lenovo IdeaPad 5 Pro proposto oggi con 150 euro di sconto su Amazon. Una vera occasione per chi è alla ricerca di un nuovo portatile affidabile e potente.

Lenovo IdeaPad 5 Pro: hardware di alto livello

Diamo subito uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti. A prima vista spicca immediatamente un display da 16 pollici IPS 2.5K con risoluzione 2560×1600, luminosità di 350 nits e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il cuore pulsante è un processore Intel Core i5-12500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz con scheda grafica dedicata Intel ARC A370M. A tutto questo sono affiancati 16GB di RAM, 1TB di SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe, WiFi 6, Bluetooth e tante porte tra cui Thunderbolt 4.0 con cui potrete collegare e alimentare i vostri dispositivi e trasferire i file a velocità incredibili. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

Oggi è possibile acquistare il laptop Lenovo IdeaPad 5 Pro al prezzo di 1.049 euro invece di 1.199 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la spedizione gratuita, gestita direttamente da Amazon. Non sottovalutate la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis.

