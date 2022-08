Lenovo IdeaPad Duet, il Chromebook 2-in-1 che paghi 189€ in offerta

Le offerte di settembre di Amazon ti permettono di sfruttare una grandissima occasione per acquistare Lenovo IdeaPad Duet, un fantastico Chromebook 2-in-1, al prezzo di soli 189 euro.

Merito di uno sconto del 46% subito applicato sul prezzo di listino che ti dà la possibilità di risparmiare ben 160 euro. Venduto e spedito con Prime, hai la spedizione gratuita e immediata se sei abbonato. Lo riceverai a casa tua già domani.

Lenovo IdeaPad Duet: il Chromebook 2-in-1 perfetto per ogni esigenza

Caratteristica saliente del Chromebook Lenovo IdeaPad Duet è la sua versatilità 2-in-1 grazie alla comoda tastiera staccabile con trackpad che ti permette di utilizzarlo, a seconda delle tue esigenze, come un tablet o un normale notebook.

In generale, puoi contare su un dispositivo dotato di un display da 10.1 pollici Full HD di tipo IPS e luminosità massima a 400nits, alimentato da un processore MediaTek P60T e scheda grafica integrata ARM Mali-G72. Presente anche una doppia fotocamera: l’obiettivo posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre la camera per selfie e videochiamate è di 2 megapixel.

E non preoccuparti per la batteria, perché puoi contare su un’autonomia fino a 10 ore di utilizzo per permetterti di concentrarti al massimo sul lavoro o il divertimento.

Approfitta subito dello sconto e acquista Lenovo IdeaPad Duet, il Chromebook 2-in-1, a soli 189 euro. L’offerta è valida fino al prossimo 6 settembre: ma affrettati, perché terminerà una volta esaurite le scorte.

