Lenovo IdeaPad Duet: Chromebook e tablet 2-in-1, in offerta a soli 219€

Versatilità, efficienza e velocità. È l’identikit di Lenovo IdeaPad Duet, un Chromebook 2-in-1 che quando vuoi puoi trasformare in un pratico tablet perfetto per la produttività mobile. Grazie allo sconto applicato da Amazon può essere tuo adesso a soli 219 euro, con spedizione Prime inclusa.

Lenovo IdeaPad Duet: il Chromebook convertibile, perfetto per ogni esigenza

La natura ibrida di questo prodotto ti permette di renderlo adatto a ciò di cui hai più bisogno. Passare dalla modalità Chromebook a quella tablet è facilissimo: basta rimuovere la tastiera plug-and-play da magneti e connettori per avere subito un tablet da 10.1 pollici.

Mantenendolo così com’è, invece, puoi sfruttare un Chromebook con risoluzione Full HD, luminosità da 400 nit e processore MediaTek P60T con scheda grafica integrata ARM Mali-G72 MP3. Presente anche una fotocamera frontale da 2 megapixel perfetta per selfie e videochiamate, oltre ad un obiettivo posteriore da 8 megapixel per scatti al volo da condividere con chi vuoi.

Leggero, comodo, pratico, facile da portare in giro. Lenovo IdeaPad Duet è il Chromebook perfetto se hai esigenza di lavorare molto in mobilità e vuoi contare su un sistema sicuro, veloce e affidabile, come quello sviluppato da Google.

Oggi tutto questo ti costa soltanto 219 euro con spedizione Prime inclusa nel prezzo. Lo paghi adesso e puoi riceverlo a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.