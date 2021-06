Lenovo IdeaPad Flex 5: 150€ di sconto istantanei sul convertibile

Lenovo IdeaPad Flex 5 è in offerta su Amazon a €799,00. Il prezzo di base viene reso più conveniente da un ribasso del 16% che corrisponde effettivamente a uno sconto di €150,99.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci su tutto il territorio nazionale.

Lenovo IdeaPad Flex 5: cosa sapere su questo notebook convertibile

Acquistare un notebook convertibile è una mossa intelligente se si utilizza il dispositivo per studiare o per lavorare alle proprie presentazioni. Capace di trasformarsi in un vero e proprio tablet, questo genere di portatile è molto apprezzato e tra tutti i modelli disponibili, Lenovo IdeaPad Flex 5 è uno dei più ambiti.

Montante un display full HD IPS touch da 14 pollici, offre una visione dei contenuti molto ampia è sufficiente per qualsiasi scopo. Le cornici sono estremamente sottili e rendono l'esperienza finale ancora più amplificata.

Il processore integrato il suo interno è un AMD Ryzen 7 4700U. A questo vengono abbinati 8 GB di RAM e ben 512 GB di memoria di archiviazione su SSD per prestazioni dinamiche e sempre veloci. La scheda grafica invece è una AMD integrata.

Trattandosi di un dispositivo convertibile, questo è dotato di cerniere che possono ruotare fino a 360° così da riuscire a richiudere il computer come se fosse un tablet e poterlo appoggiare su una superficie piana per poter scrivere e prendere appunti nel migliore dei modi. Incluso in confezione, infatti, vi è la Lenovo Digital pen che restituisce un feedback naturale e permette di disegnare sul display come se fosse un vero e proprio quaderno.

Altra caratteristica degna di nota è la batteria che vanta fino a 10 ore di autonomia e si ricarica mediante modalità rapida da 65 W. In solo un'ora è possibile ottenere l'80% della batteria. Sono presenti, infine, una webcam frontale da 720p, il Bluetooth 4.2 e due altoparlanti firmati Dolby audio.

Puoi acquistare Lenovo IdeaPad Flex 5 su Amazon a soli €799,00. Acquistano oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana. Il notebook può essere acquistato anche a rate grazie al programma tasso zero CreditLine di Confidis.