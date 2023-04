Lenovo IdeaPad Flex 5 a 150€ in meno è un AFFARE D'ORO

Siete in cerca di un laptop che abbia delle buone caratteristiche adatte allo studio, ma anche ottime per eseguire le operazioni di base della produttività (editing documenti, comunicazione, posta elettronica, navigazione) e dell’intrattenimento multimediale (streaming), Lenovo IdeaPad Flex 5 può essere la scelta giusta per molti di voi, soprattutto oggi che è proposto su Amazon con uno sconto sul prezzo di listino: solo 699 euro invece di 849 euro.

Lenovo IdeaPad Flex 5: il laptop convertibile perfetto

Queste le specifiche tecniche: display da 14 pollici touchscreen con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 7 5500U, GPU integrata AMD Radeon Graphics, 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di memoria interna eMMC per lo storage e porta USB 3.1 Type-C. Il design è studiato per utilizzarlo come laptop o tablet, a seconda delle esigenze.

Il sistema operativo è Windows 11 e non manca nemmeno il supporto alla connettività Bluetooth 5.0 e al Wi-Fi 6 per una connessione rapida e perfetta in ogni condizione. Tutto questo oggi proposto su Amazon al prezzo di 699 euro invece di 849 euro come da listino. Il risparmio è di ben 150 euro e con Amazon Prime potrete anche godere di consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

