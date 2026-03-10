Lenovo IdeaPad Flex 5 al minimo storico per la Festa delle Offerte di Primavera

Tieniti forte perché ti stiamo segnando una promozione davvero straordinaria che ti consente di avere un notebook reversibile con display touch e penna digitale inclusa a un prezzo vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Lenovo IdeaPad Flex 5che ora su Amazon puoi avere a soli 699 euro, invece che 749 euro.

Lo sconto del 7% ti permette di risparmiare 50 euro sul totale consentendoti di accaparrarti questo fantastico notebook reversibile al prezzo più basso fino a ora registrato su Amazon. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. Fai presto perché ovviamente non ci sono tantissime unità disponibili a questa cifra.

Lenovo IdeaPad Flex 5 a un prezzo mai visto

Siamo di fronte a un notebook reversibile straordinario e per il prezzo con cui puoi averlo oggi è davvero una delle migliori promozioni del momento. Il Lenovo IdeaPad Flex 5 ha un display touch WUXGA da 14 pollici con le cornice sottile che garantisce colori brillanti e vividi. Inoltre troverai inclusa la digital Pen che ti permetterà di prendere appunti o disegnare come se fossi su una tavoletta grafica.

A bordo troviamo il potentissimo processore AMD Ryzen 7 7730U supportato da ben 16 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e dal sistema operativo Windows 11 Home. Mentre come archiviazione c’è un SSD da 512 GB che ti permette di stare tranquillo. Ha una tastiera retroilluminata compatta con tasti ben distanziati e silenziosi che offrono una digitazione veloce. E la batteria con appena 15 minuti di ricarica garantisce 3 ore di autonomia.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra come dicevamo le unità disponibili non sono tantissime. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 699 euro, invece che 749 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.