Lenovo IdeaPad Flex 5 con Ryzen 7, display touch da 14" e penna digitale inclusa

Vuoi un notebook reversibile che garantisca ottime performance e che però non costi un capitale? Allora dai un’occhiata a questa promozione eccezionale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 749 euro, anziché 799 euro.

C’è quindi uno sconto del 6% che ti permette di risparmiare 50 euro sul totale facendo scendere di nuovo il prezzo al minimo storico. Un’ottima soluzione per garantire la massima versatilità. In più potrai acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. Approfitta anche tu velocemente di questa promozione prima che sparisca.

Lenovo IdeaPad Flex 5 è perfetto e costa il giusto

Il Lenovo IdeaPad Flex 5, per ciò che garantisce, è un ottimo notebook e a questa cifra è sicuramente uno dei migliori nella categoria. Grazie al suo display touch WUXGA da 14 pollici potrai lavorare in modo semplice e veloce con una straordinaria versatilità. Puoi usare la tastiera oppure la penna digitale che troverai inclusa. La cerniera che ruota a 360° ti permette di posizionarlo come desideri in base a ciò che devi fare.

A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 7 7730U con velocità massima di 4,5 GHz, sostenuto da ben 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. Anche l’archiviazione non è male con il suo SSD da 512 GB che ti consente, tra le altre cose, di avere un accensione veloce e una partenza dei programmi rapida. Inoltre possiede una batteria in grado di regalarti 3 ore di utilizzo in appena 15 minuti di ricarica.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono in fretta. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 749 euro, anziché 799 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.