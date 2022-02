Lenovo IdeaPad Flex 5 è al PREZZO MINIMO STORICO

Il design convertibile e la grande versatilità sono i punti di forza di Lenovo IdeaPad Flex 5, un prodotto che chiamare semplicemente laptop è riduttivo. Può infatti essere utilizzato come un tablet o per scrivere e prendere appunti a mano libera grazie al pennino in dotazione. Oggi è proposto su Amazon al prezzo minimo storico.

Il Chromebook convertibile di Lenovo in forte sconto

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display Full HD touchscreen da 13,3 pollici, processore Intel Celeron 6305, GPU Intel UHD Graphics, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC per lo storage, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Si tratta di caratteristiche che lo rendono adatto per la didattica a distanza, la navigazione e per gestire le operazioni di base della produttività quotidiana. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo è Chrome OS, costantemente aggiornato da Google e con supporto garantito per le applicazioni Android distribuite attraverso la piattaforma Play Store. Nelle immagini qui allegate è possibile dare uno sguardo al design.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su Lenovo IdeaPad Flex 5 al prezzo finale di soli 399 euro invece di 499 euro, con uno sconto secco di 100 euro rispetto al listino. Disponibile subito, è consegnato a casa in un giorno con spedizione gratuita gestita dalla logistica Amazon.