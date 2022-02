Portatile Windows 11 con Intel Core: PREZZACCIO

Teclast TBOLT F15 Pro è un computer portatile dalle prestazioni elevate e dal design curato: oggi è disponibile su Amazon con uno sconto di oltre 80 euro sul prezzo di listino. Le sue peculiarità lo rendono ideale per smart working, didattica a distanza, intrattenimento multimediale e navigazione.

Il laptop Teclast TBOLT F15 Pro è l’occasione di oggi

Diamo uno sguardo a quelle che sono le specifiche tecniche e le caratteristiche che lo rendono un ottimo laptop: grande display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) ideale per il multitasking, processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphic Ice Lake GT1, 12 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, slot microSD, porte USB 3.0 e Type-C, jack audio da 3,5 mm, Ethernet, WiFi, Bluetooth, uscita HDMI e autonomia elevata. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con un resistente telaio in metallo a racchiudere il comparto hardware. Nella descrizione completa è citata la possibilità di eseguire l’aggiornamento gratuito a Windows 11 (mentre Windows 10 è preinstallato all’acquisto).

In questo momento c’è la possibilità di acquistare Teclast TBOLT F15 Pro al prezzo finale di 458,99 euro invece di 539,99 euro come da listino. Davvero un ottimo computer portatile, adatto a smart working, didattica a distanza e intrattenimento, proposto da Amazon in forte sconto e con spedizione gratuita in un giorno a domicilio.