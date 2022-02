Norton AntiVirus Plus scontato del 42% su Pc o Mac

Norton Antivirus è il rinomato servizio di protezione dai virus sul web. Oggi il Norton Antivirus Plus viene offerto con uno sconto strepitoso, del 42 percento. Vale a dire € 19,99 l’anno anziché € 34,99. Viene offerto su un solo dispositivo, Pc o Mac.

Vediamo cosa si otterrà con questa protezione.

Norton Antivirus Plus cosa contiene

Ecco alcuni vantaggi che otterrai attivando questo servizio.

Protezione dalle minacce in tempo reale

La sicurezza avanzata con antivirus aiuta a proteggere dalle minacce online esistenti ed emergenti per i dispositivi e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online.

Password Manager

Strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online – in modo più sicuro.

Smart Firewall per PC o Firewall per Mac

Monitora le comunicazioni tra il tuo computer e altri computer e aiuta a bloccare il traffico non autorizzato.

Backup del PC nel cloud

Salva file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware.

Rimborso in caso di virus

Norton crede fortemente nell’efficacia della sua protezione contro virus e malware che offre una Promessa Protezione Virus. Cosa vuol dire? Se il tuo dispositivo viene colpito da un virus che il suo servizio non riesce a rimuovere sarai rimborsato.

Per poterne usufruire è necessario disporre di un abbonamento idoneo con rinnovo automatico. Se un esperto non è in grado di rimuovere il virus dal tuo dispositivo, potrai ricevere un rimborso completo basato sul prezzo effettivo pagato per il periodo corrente del tuo abbonamento a Norton.

Se hai un bundle (un abbonamento idoneo acquistato da NortonLifeLock con un altro prodotto NortonLifeLock o di terzi), il rimborso sarà limitato esclusivamente al prezzo di listino consigliato dell’abbonamento idoneo per il periodo corrente, e non sarà superiore al prezzo pagato per l’intero bundle. Qualsiasi rimborso sarà al netto di eventuali sconti o rimborsi ricevuti e al netto delle spese di spedizione, ecc.

Perché attivare questo antivirus

Norton AntiVirus Plus è ideale per 1 PC o Mac e offre la protezione dalle minacce in tempo reale contro malware, spyware, ransomware, attacchi di phishing e altre minacce online.

È progettato per fornire una potente protezione per il tuo PC o Mac, inclusa la protezione firewall.

Password Manager ti consente di generare, archiviare e sincronizzare tutte le tue password per accedere a qualsiasi sito in modo più sicuro.

Scopri questi ed altri vantaggi del servizio da questo link.