TP-Link Archer AX55: Wi-Fi 6 per tutta la casa ad un prezzo eccezionale

Accedi alla velocità del Wi-Fi 6 con un prezzo davvero accesibile grazie al router TP-Link Archer AX55, un dispositivo dalle ottime prestazioni sotto ogni punto di vista. Si tratta di un router estremamente versatile pensato per ottenere il massimo dalla tua rete fissa a casa o in ufficio a meno di 90 euro su Amazon.

Router Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX55: caratteristiche tecniche

Il design è a dir poco elegante con un profilo sottile ed una superficie forata per agevolare la dissipazione del calore. Nella parte posteriore trovano posto le 4 antenne beamforming capaci di coprire un’area più ampia rispetto ai tradizionali router, con una stabilità e velocità di connessione superiore. La soluzione di TP-Link sfrutta la nuova tecnologia Wi-Fi 6 unita ad una configurazione dual band capace di offrire una velocità combinata di ben 3000Mbps. Il dispositivo, quindi, è pienamente compatibile con le reti in Fibra, mentre la configurazione è tra le più semplici e veloci mai viste. Il router si avvale dell’applicazione TP-Link Tether App, un’applicazione per dispositivi mobili che in pochi secondi ti permette di associare il device al modem principale. Basteranno pochi passaggi ed avrai la rete pronta all’uso e potrai gestire in maniera pratica e rapida qualsiasi impostazione.

Non mancano le più recenti tecnologie che ti consentono di ottenere il massimo dalla tua rete come la tecnologia OFDMA. Questa prioritizza in maniera intelligente la banda in modo da garantire le massime prestazioni possibili per ogni attività. Anche dal punto di vista della sicurezza TP-Link non ha lasciato nulla al caso, dotando il router dei migliori sistemi di protezione. Tra questi figura il nuovo HomeShield Pro con supporto al protocollo WPA3. Questo protegge gli utenti da tentativi di intrusione, attacchi DDoS e siti malevoli così da garantire la massima privacy per i tuoi dati personali ed effettuare, ad esempio, acquisti online in totale sicurezza. Naturalmente non manca il parental control per la protezione dei più piccoli. Chiude la compatibilità con OneMesh, l’ecosistema di TP-Link che ti permette di acquistare ulteriori satelliti ed espandere la copertura utilizzando l’Archer AX55 come router primario.

Grazie ad uno sconto del 17%, puoi acquistare il router TP-Link Archer AX55 a soli 87,86 euro su Amazon con spedizione Prime.