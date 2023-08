Lenovo IdeaPad Gaming 3 con Intel i5 e NVIDIA GeForce RTX 3050 a soli 629€

Gli utenti più esigenti nel gaming sicuramente avranno sentito parlare dei notebook della serie Legion, ma chi gioca in maniera saltuaria può risparmiare parecchi euro scegliendo il Lenovo IdeaPad Gaming 3 che, in occasione delle offerte del giorno di Amazon, viene proposto a 629 euro. Le specifiche sono decisamente interessanti senza alcun compromesso da accettare, anche se il prezzo già vi può fare capire che non si tratta della versione top di gamma.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: caratteristiche principali

A un prezzo così basso si può avere uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1200 WQXGA da 350 nits e refresh rate di 165Hz, il nuovissimo processore Intel Core i5-12450H, che offre prestazioni eccezionali a consumi ridotti, 8GB di SO-DIMM DDR4-3200, SSD PCIe da 512GB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, con Boost Clock di 1500MHz e TGP di 85W.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti webcam HD a 720p, jack audio da 3,5 millimetri, porta RJ-45, uscita HDMI 2.0, altoparlanti stereo, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e una porta USB Type-C di seconda generazione. La batteria supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia fino a 7 ore.

Questo specifico modello del Lenovo IdeaPad Gaming 3 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo 629 euro. Le specifiche sono decisamente interessanti anche rispetto al prezzo con cui è proposto. Inoltre, anche se indicato maggiormente per il gaming, il notebook può essere acquistato anche con la Carta del docente e utilizzato per qualsiasi evenienza. Infine potrete pagarlo a rate con Cofidis e riceverlo a casa vostra in pochissimi giorni con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.