Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook studio, svago e lavoro: 16+512GB

Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook giusto da acquistare. Se vuoi un prodotto ideale per tempo libero, studio e lavoro questo dispositivo ha quello che stai cercando e a prezzo anche conveniente. Con le sue prestazioni offre un utilizzo senza complicazioni, processi veloci e fluidità che nella quotidianità non può che essere apprezzata. Ora è in sconto su Amazon con un ribasso del 19% che te lo fa mettere in carrello con 649 euro invece di 799 euro. Il risparmio, come vedi, è consistente. Compralo e decidi se optare persino per il pagamento in 12 mesi senza interessi.

Estetica lineare, peso minore di 2 chilogrammi e uno spessore millimetrico per poterti assicurare non solo qualità ma anche resistenza e robustezza a disposizione. Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook di ultima generazione con potenza e stile. Ci sono diverse caratteristiche che lo rendono vincente, tra queste la sua potenza. Ne riparliamo tra un secondo perchè prima voglio farti notare che è corredato di due altoparlanti da 2W con cancellazione intelligente del rumore per un suono eccellente, di una webcam frontale per video perfetti e di un’autonomia sconvolgente. Attraverso la Rapid Charge Boost ottieni 2 ore di utilizzo extra con soli 15 minuti di ricarica ma non preoccuparti: la batteria integrata offre ben 17 ore di riproduzione video risultando super performante.

Tornando alle sue caratteristiche più tecniche, il laptop è dotato di uno schermo da 15,3 pollici con risoluzione WUXGA per poter osservare ogni singolo dettaglio e non perderti la bellezza dei contenuti streaming e non solo per strada. Il processore Intel Core 7 abbinato a 16GB di RAM e 512GB di memoria su SSD lo rendono scattante e pronto per software di produttività e ogni gesto quotidiano. E se poi aggiungi che il sistema operativo è Windows 11 Home, hai tutto quello che ti occorre.

Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook perfetto da acquistare. Collegati su Amazon dove lo trovi in sconto del 19% e compralo subito con soli 649 euro anche in 12 pagamenti senza interessi.