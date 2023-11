Lenovo IdeaPad Slim 3: notebook leggero e veloce in SCONTO su Amazon

Sei alla ricerca di un notebook leggero, veloce e capace di offrire un’esperienza visiva straordinaria? Oggi è il giorno giusto perché l’incredibile Lenovo IdeaPad Slim 3 è ora in offerta speciale su Amazon.

Grazie a un fantastico sconto del 100€, puoi portare a casa questo straordinario notebook per soli 499€ invece di 599€.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: la scheda tecnica

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è dotato di un display da 15.6″ Full HD che offre un’esperienza visiva straordinaria. Con un pannello IPS e una risoluzione di 1920×1080, questo display garantisce immagini estremamente dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione. La luminosità di 300 nits assicura che i colori siano vividi e che i dettagli siano resi in modo impeccabile.

Al cuore di questo notebook batte un potente processore AMD Ryzen 5 7520U, che offre prestazioni eccezionali su un dispositivo sottile e leggero. Con 4 core e 8 thread, questo processore è dotato di un’architettura innovativa che può gestire agevolmente qualsiasi applicazione. Con una frequenza di base di 2.8GHz e una frequenza massima di 4.3GHz, il Ryzen 5 7520U ti consente di svolgere le tue attività con fluidità e rapidità. La memoria cache di 4MB garantisce una velocità di elaborazione notevole, il che significa che non dovrai mai attendere che il tuo notebook si metta al passo con te.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è equipaggiato con un capiente storage da 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, che ti permette di archiviare i tuoi documenti in modo efficiente e sicuro. Questo SSD ad alte prestazioni offre una velocità di lettura e scrittura eccezionale, consentendoti di accedere ai tuoi file in modo rapido e affidabile. Non dovrai mai più preoccuparti di perdite di dati o rallentamenti del sistema.

Con 8GB di RAM Soldered DDR4-3200, il Lenovo IdeaPad Slim 3 garantisce prestazioni fluide e senza interruzioni durante le tue attività lavorative o di studio. Questa memoria ad alte prestazioni ti consente di svolgere le tue attività quotidiane rapidamente, senza fastidiosi rallentamenti che possono compromettere la tua produttività.

Grazie alla scheda grafica integrata AMD Radeon puoi infine godere di immagini nitide e dettagliate con una risoluzione incredibile. Questa scheda grafica offre una potenza di elaborazione in grado di gestire anche le applicazioni più esigenti dal punto di vista grafico.

L’offerta speciale per il Lenovo IdeaPad Slim 3 su Amazon è una delle migliori occasioni per acquistare un notebook potente a un prezzo accessibile. Non perdere l’opportunità di risparmiare 100€ su questo notebook leggero e veloce. Acquista ora e goditi la potenza e le prestazioni di Lenovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.