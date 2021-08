Lenovo Legion 5, oggi prezzo MAI visto su Amazon

Una intera legione sta aspettando i tuoi comandi. In mano potresti avere la potenza di fuoco di un Lenovo Legion 5, notebook pensato per il gaming ed il cui prezzo su Amazon sprofonda in queste ore del 20%. Improvvisamente la legione ti consente di risparmiare ben 250 euro, insomma, e per 999 euro hai a disposizione la miglior base di partenza per le tue guerre videoludiche.

Lenovo Legion 5

Lenovo Legion 5 non è certo soltanto una console portatile per il massimo dell'intrattenimento: si tratta anzitutto di un notebook di alte specifiche, basato su AMD Ryzen 7 4800H ed in grado quindi di rivelarsi all'altezza di compiti sicuramente sfidanti. Una macchina da gioco che può diventare uno schiacciasassi anche nel lavoro o nella produttività quotidiana, nell'elaborazione grafica o nel montaggio video. La potenza di fuoco, infatti, si completa con caratteristiche quali un SSD da 512GB, una RAM da 16GB e una scheda Grafica Nvidia RTX 2060 6GB GDDR6.

Il display da 15,6 pollici FullHD con frequenza da 120Hz ha definizione pari a 1920×1080 e autonomia che arriva a 6 ore continuative (un traguardo niente male per una tale potenza di calcolo). Il prezzo odierno è in assoluto il migliore di sempre: il taglio improvviso crea una chiara opportunità per salire a bordo ed entrare a far parte della “legione” ora, subito. Questione di velocità, di performance, di potenza di fuoco.

Non è questa l'unica delle grandi offerte di queste ore, comunque: è iniziata oggi la “Gaming week” e per gli appassionati (ma non solo) le occasioni sono realmente di grande spessore. Le trovi tutte qui.