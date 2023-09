Lenovo Legion 9i: 16 pollici e raffreddamento a liquido

Insieme alla console Legion Go, Lenovo ha portato all’IFA di Berlino il primo gaming laptop da 16 pollici con sistema di raffreddamento a liquido. Il Legion 9i è sicuramente uno dei più potenti e avanzati notebook da gioco del mondo. Ovviamente il prezzo non è alla portata di tutti.

Lenovo Legion 9i: specifiche e prezzo

Il Lenovo Legion 9i ha uno schermo Mini LED da 16 pollici con risoluzione di 3200×2000 pixel e refresh rate di 165 Hz. Supporta NVIDIA G-SYNC e Dolby Vision. Ha inoltre ricevuto le certificazioni VESA DisplayHDR 1000 e TUV Rheinland. Il processore è un Core i9-13980HX, il più potente offerto da Intel con 24 core e una frequenza massima di 5,6 GHz.

Gli utenti possono scegliere configurazioni con 32/64 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4090 con 16 GB di memoria GDDR6. Per smaltire il calore generato, Lenovo ha progettato un sistema di raffreddamento a liquido in collaborazione con Cooler Master. Viene automaticamente attivato quando la temperatura della GPU supera gli 84° C e funziona insieme al tradizionale sistema di raffreddamento ad aria (dissipatore e tre ventole).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, webcam a 1080p, card reader SD, uscita HDMI 2.1, porta Gigabit Ethernet (RJ-45), tre porte USB (due Type-A e una Type-C), due porte Thunderbolt 4 e batteria da 99,99 Wh con ricarica rapida.

Il sistema operativo è Windows 11. Il Lenovo Legion 9i sarà in vendita dal mese di ottobre. Il prezzo della configurazione base è 4.499,00 euro.