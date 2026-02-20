Lenovo LOQ: notebook da gaming con GeForce RTX 5060 e SSD da 1TB

Hai deciso di acquistare un notebook da gaming senza fare assolutamente nessuna rinuncia? Allora risparmia qualcosa approfittando di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Lenovo LOQ da 17,3 pollici a soli 1.499 euro, invece che 1.599 euro.

Con lo sconto del 6% potrai risparmiare 100 euro sul totale che per questo notebook non è per niente male. Offre un processore potente con un’ottima scheda grafica che ti permetterà di far girare praticamente qualsiasi gioco. Inoltre ha un display generoso con la tastiera retroilluminata colorata. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Lenovo LOQ è per chi non vuole fare sacrifici

Se non vuoi fare sacrifici di nessun genere e vuoi un notebook che ti possa durare nel tempo acquista immediatamente il Lenovo LOQ. Questo fantastico computer portatile e sia bello esteticamente che incredibilmente performante. A bordo troviamo il potente processore Intel Core i7 13700HX con 16 GB di RAM e il sistema operativo Windows 11.

Grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB potrai tranquillamente giocare ai titoli di ultima generazione senza nessun problema. E anche dotato di un SSD da 1 TB per cui potrai archiviare tutto ciò che desideri. La tastiera è compatta e retroilluminata con tasti colorati. Ha inoltre un touchpad molto sensibile e una generoso display da 17,3 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e refresh rate da 165 Hz. In più garantisce una batteria che dura a lungo e si ricarica rapidamente.

Ci sarebbero ovviamente molte altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire in un batter d’occhio. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo LOQ da 17,3 pollici a soli 1.499 euro, invece che 1.599 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.