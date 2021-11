Lenovo M93p: il piccolo ricondizionato con Core i5 in offerta

Quello che ti suggeriamo oggi è un ottimo Mini PC ideale per il lavoro d’ufficio e le attività quotidiane. Si tratta del Lenovo M93p, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel Core, ricondizionato e riportato allo stato originale, da acquistare ad un prezzo misero su Amazon e per di più in sconto.

Mini PC Lenovo M93p: caratteristiche tecniche

Va subito premesso che pur essendo un prodotto ricondizionato, il PC risulta pari a quello nuovo, quindi senza difetti né estetici né funzionali. Il computer in questione ospita un Intel Core i5-4590T quad-core con una frequenza massima di 3GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Naturalmente è possibile espandere lo spazio di archiviazione sostituendo l’SSD preinstallato, così come la memoria RAM. Si tratta di un’ottima configurazione al di sopra della maggior parte dei Mini PC tradizionali in questa fascia di prezzo. Capace di offrire prestazioni di buon livello per tutte le attività quotidiane, dalla gestione dei documenti con il pacchetto Office, all’intrattenimento di Netflix, Prime Video o Disney+. Tuttavia, è sicuramente un prodotto pensato per l’ufficio, rivolto a chi necessita di velocità e versatilità per il proprio lavoro, con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro (2 frontali 2 posteriori) tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, a cui si somma una quinta porta speciale ODD. Le uscite audio/video sono due, una VGA e l’altra DisplayPort, e consentono di gestire 2 monitor contemporaneamente. Non manca, naturalmente, una porta RJ45 per la connessione ad internet via cavo, così da ottenere la massima stabilità e velocità della rete. In dotazione viene, inoltre, fornita un pratico dongle USB per fruire delle connessioni wireless. Nel complesso un ottimo compromesso per chi desidera un computer di qualità, riducendo al minimo l’ingombro, ad un prezzo decisamente contenuto rispetto ai dispositivi della categoria in cui rientra.

Grazie ad uno sconto del 21%, il Lenovo M93p può essere acquistato su Amazon a soli 169 euro per un risparmio di ben 46 euro sul prezzo di listino.