Il notebook Lenovo con display trasparente è una realtà

Nella cornice del Mobile World Congress 2024 in scena a Barcellona, Lenovo ha presentato ufficialmente il concept di notebook con display trasparente di cui abbiamo già scritto su queste pagine nelle scorse settimane, non appena trapelato un primo leak. Il nome completo assegnato al dispositivo nel comunicato stampa è ThinkBook Transparent Display Laptop Concept.

Lenovo inaugura l’era dei notebook con display trasparente?

Cosa sappiamo al momento, di concreto, sul dispositivo? In breve: che è dotato di uno schermo Micro-LED da 17,3 pollici senza bordi caratterizzato da una luminosità fino a 1.000 nit e che permette a chi lo osserva di vedere ciò che si trova dietro dietro al pannello. Un portatile che, nelle intenzioni del produttore, rivoluziona l’esperienza di interazione e di creazione , trasmettendo un senso di semplicità high-tech . Qui sotto il filmato condiviso dal canale ufficiale YouTube del marchio.

Lenovo afferma che il punto di forza principale è da ricercare nella capacità di integrare il mondo fisico e quello virtuale, attraverso le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa. Al di là dell’effetto wow che può indubbiamente suscitare una soluzione di questo tipo, non sappiamo, nel concreto, quali siano i casi d’uso in grado di beneficiarne.

L’area della tastiera è completamente liscia (touch) e, all’occorrenza, può diventare una superficie per il disegno o la scrittura a mano libera, una sorta di tablet con il quale interagire. Al momento non sono state diffuse informazioni relative a una possibile commercializzazione del ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Come dice il nome stesso, si tratta di un concept.

Già segnalando la comparsa del leak nelle scorse settimane, abbiamo espresso le nostre perplessità in merito alle implicazioni sulla privacy che un notebook di questo tipo porterebbe inevitabilmente con sé. Chi vorrebbe, in viaggio, che chiunque, anche coloro che si trovano dietro al notebook, vedessero quanto mostrato sullo schermo.