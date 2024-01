Lenovo ThinkCentre neo Ultra: un Mac Studio con Windows

Tra i numerosi PC che hanno fatto la loro comparsa sul palco dell’evento CES 2024 in corso a Las Vegas, il modello Lenovo ThinkCentre neo Ultra merita una menzione speciale. Destinato principalmente alla gestione della produttività quotidiana, non fa nulla per nascondere la propria somiglianza con i Mac Studio presentati lo scorso anno da Apple e basati sui processori M2 (Max e Ultra) progettati internamente dal gruppo di Cupertino.

Specifiche e prezzo di Lenovo ThinkCentre neo Ultra

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, sotto la scocca integra processori fino a Intel Core i9, fino a 64 GB di RAM DDR5, slot per unità SSD PCIe M.2 con capacità fino a 4 TB dedicate all’archiviazione dei dati, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, altoparlanti inclusi, porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, jack audio, uscite video HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 per il collegamento a monitor esterni, Ethernet e supporto Wi-Fi (fino alla versione 7). Lato software, il sistema operativo è ovviamente Windows 11 nelle sue versioni Home o Pro. Insomma, c’è quanto serve per il business e per l’utente consumer più esigente.

Le dimensioni sono pari 195x195x107 millimetri, il peso si attesta a 3,25 chilogrammi, non troppo superiori a quelle di un normale Mini PC. Per fare un confronto con l’alternativa macOS della mela morsicata citata in apertura, Mac Studio occupa 197x197x95 millimetri sulla scrivania. A conti fatti, la differenza è davvero minima.

Infine, la disponibilità: Lenovo ThinkCentre neo Ultra arriverà sul mercato nel secondo trimestre 2024 e potrà essere acquistato con un prezzo da 1.499 dollari per la configurazione base. Qui sotto il filmato di presentazione condiviso dal canale YouTube ufficiale del produttore.

Tra gli altri annunci del brand a CES 2024 segnaliamo quelli relativi ai computer Legion per il gaming, alle new entry delle linee Yoga e IdeaPad e, infine, alla gamma ThinkBook con processori Intel Core Ultra e di quattordicesima generazione.