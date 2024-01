CES 2024: Lenovo annuncia nuovi Yoga e IdeaPad

Oltre ai notebook della serie ThinkBook, Lenovo ha annunciato anche nuovi Yoga e IdeaPad per un totale di 13 modelli. Saranno disponibili in Europa tra gennaio e aprile. L’IdeaPad Pro 5i Gen 9 è già in vendita da dicembre al prezzo base di 1.099 euro.

Nuovi Lenovo Yoga: specifiche e prezzi

Lenovo ha svelato 8 nuovi modelli, tra cui spicca lo Yoga Book 9i Gen 9. Si tratta di un notebook con due schermi OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione 2.8K. Può essere anche utilizzato come un tablet e in abbinamento ad una tastiera wireless. Integra i processori Intel Core Ultra, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Le specifiche complete sono elencate sul sito di Lenovo. Arriverà in Europa a marzo. Il prezzo base è 2.199 euro.

Queste sono le specifiche principali, le disponibilità e i prezzi degli altri modelli:

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 9 : schermo IPS e mini LED da 16 pollici (3200×2000 pixel, 120/165 Hz), processori Intel Core Ultra 5/7/9 serie H, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4060. Sarà in vendita da aprile. Il prezzo base è 1.499 euro.

: schermo IPS e mini LED da 16 pollici (3200×2000 pixel, 120/165 Hz), processori Intel Core Ultra 5/7/9 serie H, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4060. Sarà in vendita da aprile. Il prezzo base è 1.499 euro. Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Gen 9 : schermo touch OLED da 14 pollici (2880×1800 pixel a 120 Hz o 3840×2400 pixel a 60 Hz), processore Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Sarà in vendita da marzo. Il prezzo base è 1.399 euro.

: schermo touch OLED da 14 pollici (2880×1800 pixel a 120 Hz o 3840×2400 pixel a 60 Hz), processore Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Sarà in vendita da marzo. Il prezzo base è 1.399 euro. Lenovo Yoga Pro 7i Gen 9 : schermo IPS o OLED da 14,5 pollici (risoluzione massima 3K a 120 Hz), processore Intel Core Ultra 5/7/9 serie H, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA fino alle GeForce RTX 4050. Sarà in vendita entro fine mese. Il prezzo base è 999 euro.

: schermo IPS o OLED da 14,5 pollici (risoluzione massima 3K a 120 Hz), processore Intel Core Ultra 5/7/9 serie H, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA fino alle GeForce RTX 4050. Sarà in vendita entro fine mese. Il prezzo base è 999 euro. Lenovo Yoga Pro 7 Gen 9 : schermo da 14,5 pollici (risoluzione massima 3K a 120 Hz), processore AMD fino al Ryzen 7 8845HS, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA fino alle GeForce RTX 3050. Sarà in vendita entro fine mese. Il prezzo base è 999 euro.

: schermo da 14,5 pollici (risoluzione massima 3K a 120 Hz), processore AMD fino al Ryzen 7 8845HS, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA fino alle GeForce RTX 3050. Sarà in vendita entro fine mese. Il prezzo base è 999 euro. Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 : schermo OLED da 14 pollici (1920×1200 pixel), processori Intel Core Ultra, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Non sono noti disponibilità e prezzo per l’Europa.

: schermo OLED da 14 pollici (1920×1200 pixel), processori Intel Core Ultra, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Non sono noti disponibilità e prezzo per l’Europa. Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 9: schermo touch IPS o OLED da 14 pollici (risoluzione massima 2.8K) e IPS da 16 pollici (1920×1200 pixel), processori Intel Core Ultra, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Saranno in vendita da marzo. I prezzi base sono 799 euro (16 pollici) e 899 euro (14 pollici).

Nuovi Lenovo IdeaPad: specifiche e prezzi

Lenovo ha svelato 5 modelli che si differenziano principalmente per la dimensione dello schermo e i processori. I due IdeaPad 5i 2-in-1 Gen 9 hanno uno schermo touch da 14 e 16 pollici, processori Intel Core Serie U, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Saranno in vendita da febbraio. I prezzi base sono 799 euro (16 pollici) e 599 euro (14 pollici).

I due IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 hanno specifiche simili, ma integrano processori AMD fino al Ryzen 7 8845HS. Saranno in vendita da febbraio. I prezzi base sono 749 euro (16 pollici) e 549 euro (14 pollici).

Infine, IdeaPad Slim 5i Gen 9 ha uno schermo da 15,3 pollici, processori Intel Core Serie U o Core di 13esima generazione, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. Sarà in vendita da febbraio. Il prezzo base è 699 euro.