Come sarà il notebook trasparente di Lenovo (leak)

Lenovo potrebbe svelare un concept di notebook trasparente al Mobile World Congress di Barcellona in scena a fine mese. E, permetterci di dare un primo sguardo al dispositivo, è una vecchia conoscenza come Evan Blass (@evleaks), con il post su X da cui abbiamo tratto l’immagine qui sotto. Va ad aggiungersi al materiale già condiviso nelle scorse settimane dal sito Windows Report.

Lenovo, uno sguardo al notebook trasparente

Gli schermi che permettono di vedere ciò che si trova dietro al pannello non sono in realtà una novità assoluta. Il loro impiego è già stato sperimentato più volte e, in occasione della fiera CES di inizio gennaio, LG ha mostrato un TV OLED da 77 pollici caratterizzato proprio da questa peculiarità. In ambito laptop non hanno però mai preso piede.

Nel caso in cui la presentazione dovesse realmente andare in scena, sarà interessante capire in che modo Lenovo ne enfatizzerà i punti di forza. Andranno sciolti anche eventuali dubbi relativi alla privacy, sempre che le immagini visualizzate su un display trasparente possano essere viste anche da chi si trova dall’altra parte del pannello.

Tra le altre specifiche tecniche in dotazione, stando a quanto emerso, ci sarebbe una tastiera touch. Il sistema operativo sembra essere Windows 11, almeno stando all’immagine di sfondo mostrata.

Anche in caso di annuncio, non è detto che il progetto non sia destinato a non abbandonare mai lo status di concept. Dopotutto, lo scorso anno il brand ha portato alla fiera di Barcellona un notebook con schermo arrotolabile, in grado di passare da una diagonale da 12,7 pollici (con proporzioni 4:3) a 15,3 pollici (8:9), senza poi però mai tornare sull’argomento in seguito per pianificarne la commercializzazione. Occhi puntati sui padiglioni del Mobile World Congress per saperne di più.

Intanto, Lenovo ha presentato a Milano i nuovi dispositivi lanciati al CES 2024. Tra questi, figurano il monitor stereoscopico ThinkVision 27 3D, il ThinkCenter Neo Ultra e new entry per la gamma Legion. Per tutti i dettagli rimandiamo al nostro articolo dedicato.