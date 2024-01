CES 2024: LG svela una TV OLED trasparente

LG ha svelato al CES 2024 di Las Vegas la prima TV OLED trasparente al mondo. La SIGNATURE OLED T ha una diagonale di 77 pollici e integra il nuovo processore Alpha 11 che offre prestazioni IA fino a quattro volte superiori rispetto alla precedente generazione. Anche Samsung ha mostrato una TV trasparente, ma usa un display MICRO LED.

LG SIGNATURE OLED T: trasparente e wireless

LG afferma che la SIGNATURE OLED T è una “vera meraviglia tecnologica”, in quanto combina uno schermo OLED 4K trasparente con una tecnologia di trasmissione audio e video wireless. La nuova TV può essere posizionata in qualsiasi punto della stanza, non essendo vincolata alla presa di corrente. Inoltre si “fonde” con l’ambiente circostante perché è possibile vedere attraverso il display.

La TV può essere anche fissata alla parete, ma non è più necessario, nonostante le dimensioni. Può essere posizionata in mezzo alla stanza o davanti ad una finestra. Lo Zero Connect Box invia immagini e suono alla TV, sfruttando una tecnologia di trasmissione wireless.

Per passare dallo stato opaco a quello trasparente e viceversa è sufficiente premere un pulsante sul telecomando. In modalità trasparente è possibile sfruttare la funzionalità Always-On-Display per mostrare i contenuti (video, immagini e disegni) che sembrano fluttuare in aria. Nella parte inferiore è presente una T-Bar che visualizza notizie, condizioni meteo e altre informazioni.

LG ha comunicato che la SIGNATURE OLED T sarà in vendita nel corso del 2024. Il produttore non ha svelato il prezzo, ma sicuramente sarà superiore a 100.000 euro.