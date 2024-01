CES 2024: Samsung Neo QLED, MICRO LED e OLED con AI

Samsung ha presentato nuove TV al CES 2024 di Las Vegas. Il produttore coreano ha mostrato modelli con display Neo QLED, MICRO LED e OLED di varie dimensioni con notevoli miglioramenti per audio e video. Molte funzionalità avanzate sfruttano l’intelligenza artificiale.

Samsung punta sull’IA

Le nuove TV Samsung Neo QLED 4K e 8K offrono immagini realistiche, tecnologia audio premium e un’ampia gamma di app e servizi. Il modello di punta Neo QLED 8K integra il processore NQ8 AI Gen3. La sua NPU (Neural Processing Unit) ha permesso di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità video attraverso varie funzionalità avanzate.

8K AI Upscaling Pro permette di ottimizzare l’upscaling, rendendo più nitidi i contenuti a bassa definizione. AI Motion Enhancer Pro utilizza il deep learning per individuare automaticamente il tipo di sport e applicare il modello corretto per eliminare la distorsione del pallone.

L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche dalla funzionalità Active Voice Amplifier Pro per separare i dialoghi dal mix audio di sottofondo e amplificarli per migliorare l’ascolto a qualsiasi volume.

Samsung ha mostrato al CES di Las Vegas varie TV tradizionali con display MICRO LED, ma i visitatori sono rimasti impressionati dalla prima TV al mondo con display MICRO LED trasparente. In pratica è come un vetro, all’interno del quale si muovono le immagini. Essendo un prototipo, il produttore non ha svelato il prezzo. La TV con display MICRO LED non trasparente da 110 pollici costa 150.000 dollari.

Ampio uso dell’intelligenza artificiale anche nelle nuove TV con schermo OLED. Uno dei modelli è S95D con diagonale di 77 pollici, refresh rate di 144 Hz e tecnologia Glare Free che riduce i riflessi, mantenendo accuratezza cromatica e nitidezza dell’immagine.